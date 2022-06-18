В школах Николаева запретили использование русского языка
Исполком Николаевского горсовета утвердил запрет на использование русского языка в школах
Об этом сообщила член исполкома Екатерина Стоколяс в Facebook.
Решение исполкома распространяется на учреждения общего среднего образования Николаева, относящиеся к коммунальной форме собственности.
"С 1 сентября никаких факультативов, курсов, младших классов с русским языком обучения и оформления образовательной среды", – написала она.
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