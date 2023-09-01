В школах на ВОТ не допустили к занятиям старшеклассников, не имеющих паспортов РФ, - Центр нацсопротивления
Старшеклассники, находящиеся на временно оккупированных территориях Украины и не имеющие российского паспорта, не были допущены к занятиям в школах
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"В ряде населенных пунктов на ВОТ зафиксированы случаи, когда старшеклассники, не получившие паспорт РФ, временно не допущены к занятиям в оккупационных школах", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в Херсонской области школы передали в так называемые отделы миграции списки учеников, не имеющих российских паспортов.
Как сообщает ЦНС, теперь у учеников есть 10 дней, чтобы "исправить ситуацию" и только тогда они будут допущены к занятиям.
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