Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.

"Школы Мариуполя в оккупации превращены в филиалы ГУЛАГа. Детям запрещено разговаривать на тему войны. Запрещено делиться воспоминаниями о пережитом. На стенах везде развешаны новые правила и требования. Что запрещено", - отметил он.

Так, в школы не пускают родителей, а самих учеников обыскивают с металлодетектором, независимо от пола и возраста. Преимущественно это делают "деэнеровцы". Случаются нередкие случаи, когда захватчики забирали у учащихся до 15 лет металлические рубли, якобы металл нельзя проносить в школу. Однако деньги детям не возвращают.

Каждый урок начинается и заканчивается кратким докладом учителя, как стало хорошо с Россией.

Это не Оруэлл. Это что-то другое. Мощнее и страшнее", - подчеркнул Петр Андрющенко.

1 сентября в Мариуполе главарь "ДНР" Денис Пушилин и другие оккупанты пришли в школу для показательных фото, обыскали учеников, а их куратор в городе и депутат госдумы имел при себе пистолет.

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