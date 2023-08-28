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В школах Франции решили запретить ношение мусульманской одежды

28 августа, 2023 понедельник
07:10
Мир

Министр национального образования Габриэль Атталь объявил, что ношение арабской аббаи, длинной женской одежды, будет запрещено в школах Франции во имя секуляризма

Об этом сообщило издание France 24.

Считается, что решение, принятое во имя секуляризма, должно положить конец спорам вокруг этой длинной традиционной одежды, которую носят некоторые мусульманские студенты.

"Я решил, что мы больше не можем носить абая в школе", - сказал Габриэль Аттал.

Министр, который с момента вступления в должность летом этого года хотел быть твердым в вопросах секуляризма, решил, что посещение школы в аббае является "религиозным жестом, направленным на проверку сопротивления Республики светской святыне, какой должна быть школа", и пообещал быть твердым в этом. вопросе.

"Когда вы заходите в класс, вы не должны быть в состоянии определить религию учащихся, глядя на них", – пояснил он.

Французский совет по мусульманскому культу (CFCM), со своей стороны, считает, что абаяя не является мусульманским религиозным знаком. По словам Хауэса Сенигера, преподавателя Лионского института ислама и специалиста по исламизму, ее ношение является "более амбивалентным, чем чадра (традиционное женское покрывало-наряды в странах мусульманского Востока, - ред.) ".

Во Франции, согласно закону от 15 марта 2004 года, "в государственных школах, колледжах и лицеях запрещено ношение знаков или одежды, с помощью которых учащиеся якобы демонстрируют свою религиозную принадлежность", а циркуляр определяет эти знаки как "исламскую чадру, ярмулку (еврейский) мужской головной убор, – ред.) или крест явно чрезмерного размера”.

Национальное образование уже изымало абаю в ноябре в циркуляре, который рассматривал эту одежду - как и упоминающиеся банданы и длинные юбки - как одежду, которая может быть запрещена, если ее "носят таким образом, что она демонстрирует явную религиозную принадлежность".

Предшественник Габриэля Аттала, Пап Ндиайе, которого профсоюзы директоров школ спрашивали об увеличении количества инцидентов, связанных с этой одеждой, однако отказался "публиковать бесконечные каталоги, определяющие длину платьев".

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Культура
Франция
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