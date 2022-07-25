В школах ЕС учится около 500 тысяч украинских детей

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии по миграции.

"После военного вторжения России в Украину ЕС быстро отреагировал и продемонстрировал солидарность на деле, помогая нуждающимся людям. Уже 492 647 украинских детей интегрированы в национальные школьные системы стран ЕС", - говорится в сообщении.

Добавляют, что впервые в своей истории Европейский Союз активировал директиву о временной защите, устанавливающую правовые нормы, помогающие управлять массовым прибытием людей. 3,9 млн. человек зарегистрировались для получения временной защиты в государствах ЕС.

10 июля СМИ сообщали , что школы в Польше приняли 200 тысяч украинских детей. Ожидается, что с нового учебного года присоединятся еще 200 тысяч.

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