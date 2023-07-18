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Обновлено

Суд не удовлетворил ходатайство защиты об отводе судьи по делу эксразведчика Романа Червинского

18 июля, 2023 вторник
14:05
Общество

В Шевченковском районном суде в Киеве продолжается очередное заседание по делу эксразведчика Романа Червинского. Защита подала ходатайство об отводе судьи, однако его не удовлетворили

Об этом сообщает корреспондент Эспрессо Екатерина Галко.

Роман Червінський, суд

Фото: Екатерина Галко

Адвокаты Романа Червинского обжалуют меру пресечения в виде содержания под стражей до 21 июля. Они утверждают, что при продлении срока досудебного расследования до трех месяцев суд не имеет права продлевать арест дольше продолжительности досудебного расследования. Защита подала ходатайство об отводе судьи. Однако суд его не удовлетворил.

Защита подала ходатайство об отводе прокурора.

"Я 30 лет служил в СБУ и не ожидал, что в нашем государстве такое может происходить... Это абсурд, это дико. Обидно, что такое происходит во время войны. Ребята отдают жизнь, а в это время здесь сводят какие-то политические счета, чтобы скрыть свои ошибки, которые нужно признавать, а не пытаться дискредитировать других. Я знаю, что это неправда, все будет хорошо и станет на свои места. Пожалуй, так нужно", - прокомментировал Роман Червинский.

В комментарии Цензор.нет полковник Червинский также рассказал, что дело против него организует замглавы Офиса президента Олег Татаров. По его словам, об этом говорят люди, на которых он не может ссылаться.

"Да. 100%. Начиная с расформирования нашей части, увольнения меня с военной службы, попытки моего преследования, по экспертизам. Это все делает, организует, он курирует правовую систему всю - суды, СБУ. С СБУ четко мне говорят: "Это Татаров"", - сказал Червинский.

Роман Червінський, суд

Фото: Екатерина Галко

В зале суда представили награды Романа Червинского.

Роман Червінський, суд

Фото: Екатерина Галко

Что известно о деле Романа Червинского

Роман Червинский – офицер Сил спецопераций и бывший ГУРовец. Его обвиняют в превышении служебных полномочий при попытке угона российского военного самолета. В результате произошел ракетный обстрел аэродрома "Канатово" в Кировоградской области в июле 2022 года.

По материалам дела, Червинский вместе с другими лицами самовольно решили провести спецоперацию – завладеть самолетом воздушно-космических сил РФ. Российский пилот вроде бы согласился на предложение перейти на сторону Украины. А летом 2022 года Россия обстреляла аэродром "Канатово" в Кировоградской области.

В результате ракетного удара погиб командир воинской части и получили ранения 17 военнослужащих. Также были полностью уничтожены 2 боевых истребителя Воздушных сил ВСУ, а взлетная полоса и другая техника и здания были повреждены.

Романа Червинского задержали , а 25 апреля 2023 года ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей 60 дней без возможности внесения залога.

В СБУ настаивают, что выступали против проведения этой операции и она проводилась, несмотря на возражения спецслужбы и без согласия соответствующих государственных органов.

Червинский заявил, что все мероприятия в рамках операции санкционировали глава СБУ (на тот момент – Иван Баканов) и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

17 июля Киевский апелляционный суд принял решение оставить без изменения меру пресечения Червинскому – обвиняемого оставили под стражей до 21 июля.

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