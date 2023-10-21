В шестой раз за неделю: посетителей Версальского дворца во Франции эвакуировали из-за сообщения о минировании

Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на источники в полиции.

В милицию поступило сообщение, в котором было указано: "Я собираюсь взорвать все в Версальском дворце". Неизвестный отправитель также добавил, что Франция – это страна негодяев.

"Сегодня наблюдается вполне логичный эффект усталости, но полиция не воспринимает эти тревоги легкомысленно, даже если есть серьезные подозрения, что это очередная ложная тревога. Мы должны отнестись к этому серьезно", - сообщил источник в местной полиции.

Отмечается, что пять тысяч туристов были эвакуированы на два с половиной часа для проведения проверки безопасности. На месте работали служебные собаки, специализирующиеся на обезвреживании бомб и обнаружении взрывчатых веществ.

Об открытии после прошлой проверки дворец сообщил через 20 часов от объявления об открытии после предыдущей проверки.