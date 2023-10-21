В шестой раз за неделю: посетителей Версальского дворца во Франции эвакуировали из-за сообщения о минировании
Посетителей Версальского дворца во Франции в субботу, 21 октября, эвакуировали шестой раз за неделю: в полицию поступило сообщение о заминировании
Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на источники в полиции.
В милицию поступило сообщение, в котором было указано: "Я собираюсь взорвать все в Версальском дворце". Неизвестный отправитель также добавил, что Франция – это страна негодяев.
"Сегодня наблюдается вполне логичный эффект усталости, но полиция не воспринимает эти тревоги легкомысленно, даже если есть серьезные подозрения, что это очередная ложная тревога. Мы должны отнестись к этому серьезно", - сообщил источник в местной полиции.
Отмечается, что пять тысяч туристов были эвакуированы на два с половиной часа для проведения проверки безопасности. На месте работали служебные собаки, специализирующиеся на обезвреживании бомб и обнаружении взрывчатых веществ.
Об открытии после прошлой проверки дворец сообщил через 20 часов от объявления об открытии после предыдущей проверки.
- Утром пятницы, 13 октября, во французском Аррасе мужчина напал на лицей - погиб учитель, еще два человека ранены. Никто из учеников лицея не пострадал. Отмечают, что во время атаки убийца кричал "Аллах Акбар". В результате мужчину задержали, полиция также поймала его брата.
- Позже пресс-служба Лувра объявила о закрытии музея в сутки из соображений безопасности после вооруженного нападения исламистов в северо-восточном городке Аррас. Следом за Лувром эвакуировали и Версальский дворец.
- 18 октября во Франции были эвакуированы пассажиры шести аэропортов. В них поступили сообщения о заминировании. Кроме того, прошла эвакуация посетителей Версальского дворца.
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