В шестом пакете санкций ЕС введет эмбарго на российскую нефть, - фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что шестым пакетом санкций Евросоюза предусмотрено эмбарго на российскую нефть
Об этом сообщает официальный сайт Еврокомиссии .
Фон дер Ляйен рассказала о подробностях шестого пакета санкций, которые ЕС планирует ввести в отношении России в ближайшие дни, в выступлении перед Европарламентом.
По ее словам, будет введен эмбарго на российскую нефть, Сбербанк и еще два российских банка отключат от SWIFT. Кроме этого, санкции будут введены против трех российских пропагандистских телеканалов и ряда военных.
"Это будет нелегко. Некоторые страны-члены ЕС сильно зависят от российской нефти. Сейчас мы предлагаем запретить российскую нефть. Это будет полный запрет на импорт всей российской нефти, морской и трубопроводной, сырой и чистой", - сказала фон дер Ляйен.
Она добавила, что ЕС откажется от импорта сырой нефти из РФ в течение шести месяцев, а до конца года – от российских продуктов нефтепереработки.
- 11 апреля стало известно, что ЕС обсуждает шестой пакет санкций против России, в котором предусмотрен эмбарго на поставку нефти.
- Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил, что ЕС в отношении российской нефти рассматривает "умные санкции", которые могли бы сначала включать тарифы, а не полное эмбарго.
- 2 мая сообщалось, что Австрия, Венгрия и Словакия отозвали свое право вето на нефтяное эмбарго против РФ.
- Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не может отказаться от российских нефти и газа и будет голосовать против введения эмбарго .
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Фото: gettyimages
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