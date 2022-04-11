В шестом пакете санкций ЕС против РФ есть пункт об ограничениях на экспорт нефти, - глава МИД Литвы

Об этом сообщает Укринформ .

Соответствующее заявление министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис сделал сегодня, 11 апреля, перед началом встречи Совета министров ЕС по иностранным делам.

"Европейская комиссия была очень четкой в том, что мы начинаем работать над шестым пакетом, где рассматривается вариант по нефти. Это значит, что работа уже началась в достижении консенсуса. Надеюсь, на этот раз это сработает. Чтобы ответить на вопрос, что нужно сделать, лучше поехать в Киев, посетить Ирпень, Бучу и увидеть все своими глазами, почему мы должны применить санкции", - сказал Ландсбергис.

8 апреля страны Европейского Союза утвердили пятый пакет санкций против России , среди которых оказалось эмбарго на импорт угля.

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