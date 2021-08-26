В шести регионах Украины высокий риск распространения коронавируса, - Киевская школа экономики

Об этом во время брифинга заявил руководитель Центра экономики Здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.

"Критическим регионом является Черновицкая область... Сейчас мы видим, что в два-три раза уровень госпитализаций в ней превышает уровень в других регионах... более трети COVID-коек с кислородом заняты в этом регионе", - отметил он.

Ганиченко заявил, что по последним данным в Черновицкой области уровень заболеваемости коронавирусомсоставляет 83 человека на 100 тыс. населения.

В то время как коэффициент выявления случаев инфицирования в регионе равен 6,8%, уровень госпитализации - 23,9 на 100 тыс. населения, а загруженность коек с кислородом - 36%.

В KSE сообщили, что в 6 регионах коэффициент обнаружения новых случаев COVID-19 превышает 5%.

Речь идет о Донецкой, Запорожской, Сумской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговскуюой областях.

"Это те регионы, которые сейчас имеют наибольший риск распространения заболеваемости и уменьшения контроля над распространением... Ведь по рекомендациям ВОЗ, если этот показатель до 5%, то можно говорить, что заболеваемость под контролем", - сказал эксперт.

В Минздраве заявили, что количество случаев инфицирования штаммом коронавируса "Дельта" в Украине растет, но система здравоохранения готова реагировать на новые вызовы.

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