В шести регионах Украины высокий риск распространения коронавируса, - Киевская школа экономики
В Украине шесть регионов имеют высокие показатели госпитализации больных коронавирусом
Об этом во время брифинга заявил руководитель Центра экономики Здравоохранения Киевской школы экономики (KSE) Юрий Ганиченко.
"Критическим регионом является Черновицкая область... Сейчас мы видим, что в два-три раза уровень госпитализаций в ней превышает уровень в других регионах... более трети COVID-коек с кислородом заняты в этом регионе", - отметил он.
Ганиченко заявил, что по последним данным в Черновицкой области уровень заболеваемости коронавирусомсоставляет 83 человека на 100 тыс. населения.
В то время как коэффициент выявления случаев инфицирования в регионе равен 6,8%, уровень госпитализации - 23,9 на 100 тыс. населения, а загруженность коек с кислородом - 36%.
В KSE сообщили, что в 6 регионах коэффициент обнаружения новых случаев COVID-19 превышает 5%.
Речь идет о Донецкой, Запорожской, Сумской, Тернопольской, Черновицкой и Черниговскуюой областях.
"Это те регионы, которые сейчас имеют наибольший риск распространения заболеваемости и уменьшения контроля над распространением... Ведь по рекомендациям ВОЗ, если этот показатель до 5%, то можно говорить, что заболеваемость под контролем", - сказал эксперт.
- В Минздраве заявили, что количество случаев инфицирования штаммом коронавируса "Дельта" в Украине растет, но система здравоохранения готова реагировать на новые вызовы.
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