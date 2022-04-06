В шести районах Киева 6 апреля работают восемь мини-ярмарок

Об этом сообщили в КГГА .



Ярмарки работают с 10:00 до 13:00. В Дарницком и Шевченковском районах они открылись в 10.30.



Мини-ярмарки работают по следующим адресам:

Голосеевский район ул. Лятошинского, 14; Стратегическое шоссе, 15

Дарницкий район ул. Анны Ахматовой, 31;

Днепровский район: проспект Соборности, 4;

Подольский район: проспект Степана Бандеры, 3-5;

Святошинский район ул. Гната Юры, 5; ул. Подлесная, 8;

Шевченковский район ул. Татарская, 33.

На ярмарках продают картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д. Расписание их работы может оперативно изменяться.

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