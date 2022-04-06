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Главная война с Россией В шести районах Киева 6 апреля работают восемь мини-ярмарок

В шести районах Киева 6 апреля работают восемь мини-ярмарок

6 апреля, 2022 среда
12:14
война с Россией

С 10:00 до 13:00 6 апреля в Киеве работают восемь мини-ярмарок

Об этом сообщили в КГГА .

Ярмарки работают с 10:00 до 13:00. В Дарницком и Шевченковском районах они открылись в 10.30.

Мини-ярмарки работают по следующим адресам:

  • Голосеевский район ул. Лятошинского, 14; Стратегическое шоссе, 15
  • Дарницкий район ул. Анны Ахматовой, 31;
  • Днепровский район: проспект Соборности, 4;
  • Подольский район: проспект Степана Бандеры, 3-5;
  • Святошинский район ул. Гната Юры, 5; ул. Подлесная, 8;
  • Шевченковский район ул. Татарская, 33.

На ярмарках продают картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д. Расписание их работы может оперативно изменяться.

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Голосеевский район
Подольский район
Киев
Дарницкий район
ярмарки
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