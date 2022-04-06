В шести районах Киева 6 апреля работают восемь мини-ярмарок
С 10:00 до 13:00 6 апреля в Киеве работают восемь мини-ярмарок
Об этом сообщили в КГГА .
Ярмарки работают с 10:00 до 13:00. В Дарницком и Шевченковском районах они открылись в 10.30.
Мини-ярмарки работают по следующим адресам:
- Голосеевский район ул. Лятошинского, 14; Стратегическое шоссе, 15
- Дарницкий район ул. Анны Ахматовой, 31;
- Днепровский район: проспект Соборности, 4;
- Подольский район: проспект Степана Бандеры, 3-5;
- Святошинский район ул. Гната Юры, 5; ул. Подлесная, 8;
- Шевченковский район ул. Татарская, 33.
На ярмарках продают картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д. Расписание их работы может оперативно изменяться.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 29.83
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.74
- Актуальное
- Важное