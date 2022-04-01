В шести районах Киева 1 апреля работают восемь мини-ярмарок
С 10:00 до 13:00 1 апреля в шести районах Киева работают восемь мини-ярмарок
Об этом сообщила КГГА .
Миниярмарки будут работать с 10.00 до 13.00, а в Дарницком и Шевченковском районах их работа начнется в 10.30.
Миниярмарки открыты по следующим адресам:
- Голосеевский район ул. Лятошинского, 14, ул. Голосеевская, 116.
- Дарницкий район ул. Анны Ахматовой, 31;
- Днепровский район: б-р Перова, 8; проспект Соборности, 4.
- Оболонский район ул. Иорданская, 7.
- Подольский район: пересечение Межигорской и Юрковской.
- Шевченковский район ул. Ружинская, 18
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