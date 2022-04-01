В шести районах Киева 1 апреля работают восемь мини-ярмарок

Об этом сообщила КГГА .



Миниярмарки будут работать с 10.00 до 13.00, а в Дарницком и Шевченковском районах их работа начнется в 10.30.



Миниярмарки открыты по следующим адресам:

Голосеевский район ул. Лятошинского, 14, ул. Голосеевская, 116.

Дарницкий район ул. Анны Ахматовой, 31;

Днепровский район: б-р Перова, 8; проспект Соборности, 4.

Оболонский район ул. Иорданская, 7.

Подольский район: пересечение Межигорской и Юрковской.

Шевченковский район ул. Ружинская, 18

На минирмарках продают картофель, овощи борщового набора, бакалея и т.д. Расписание их работы может оперативно изменяться.

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