В шести областях завершают отопительный сезон
По состоянию на 27 марта в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской, Винницкой по решениям местных властей уже началось отключение отопления
Об этом информирует глава Нафтогаза Алексей Чернышев .
"Украина успешно завершает тяжелый отопительный сезон. Погодные условия позволяют это сделать раньше, чем было запланировано", - пишет глава компании.
В частности, в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решениям местных властей началось отключение от отопления.
Поскольку 28 марта синоптики прогнозируют похолодание, то через несколько дней после этого отопительный сезон постепенно завершится и в других областях.
"Мы прошли самую тяжелую зиму и это придает нам уверенность - выстоим и дальше", - добавил Чернышев и поблагодарил работников газового фронта.
- Глава Минэнерго Галущенко ранее говорил, что Украина выиграла битву с РФ на энергетическом фронте, но готовиться к следующему отопительному сезону нужно уже сейчас.
- Также председатель комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Андрей Герус заявлял , что в некоторых регионах Украины можно выключить отопление 20 марта.
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