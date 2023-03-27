В шести областях завершают отопительный сезон

Об этом информирует глава Нафтогаза Алексей Чернышев .

"Украина успешно завершает тяжелый отопительный сезон. Погодные условия позволяют это сделать раньше, чем было запланировано", - пишет глава компании.

В частности, в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решениям местных властей началось отключение от отопления.

Поскольку 28 марта синоптики прогнозируют похолодание, то через несколько дней после этого отопительный сезон постепенно завершится и в других областях.

"Мы прошли самую тяжелую зиму и это придает нам уверенность - выстоим и дальше", - добавил Чернышев и поблагодарил работников газового фронта.