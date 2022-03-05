В шести областях Украины возникли проблемы с газом из-за боевых действий

Об этом идет речь в сообщении Оператора ГТС Украины.

Компания остановила работу 16 газораспределительных станций из-за боевых действий. Это произошло в Харьковской, Николаевской, Запорожской, Киевской, Донецкой, Луганской областях.

"В настоящее время без газа остаются сотни тысяч бытовых потребителей. На данный момент невозможно возобновить газоснабжение на части ГРС из-за значительных повреждений в сетях региональных операторов облгазов и активных военных действий", – отмечают в сообщении.

Напомним, эксминистр ЖКХ убежден , что после вторжения России в Украину будет кардинальное изменение в мире в геополитической и энергетической сфере.