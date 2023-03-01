В шести областях Украины обнаружили новый мутированный штамм коронавируса Omicron XBB.1.5
Лаборатория Центра общественного здоровья подтвердила в шести областях Украины распространение варианта Omicron XBB.1.5 коронавируса SARS-CoV-2, известного как "Кракен"
Об этом информирует ЦОЗ.
"Референс-лаборатория по диагностике ВИЧ/СПИДа, вирусных и особо опасных патогенов ЦОЗ по результатам секвенирования на этой неделе подтвердила у пациентов мутацию варианта Omicron XBB.1.5 коронавируса SARS-CoV-2 еще в двух областях: Львовской и Черкасской", - говорится в исследовании. .
Уже в шести областях подтвердили новый вариант штамма. В Сумской области был первый пациент, а дальше стало известно о Закарпатье, Тернопольщине, Одесчине, Черкасчине и Львовщине.
В Центре общественного здоровья отмечают, что штамм Omicron переносится легче, он обладает способностью передаваться быстрее. Чтобы защитить себя и своих близких, нужно вакцинироваться и делать бустерные прививки.
Перед вакцинацией не нужно проходить обследований или придерживаться диет, прививка бесплатная.
- 26 февраля издание WSJ сообщило, что ключевые члены Конгресса США и высокопоставленные чиновники Белого дома получили тайный отчет, в котором говорится, что пандемия COVID-19, вероятно, возникла из-за утечки вируса в одной из китайских лабораторий.
- Директор ФБР Кристофер Рэй назвал наиболее вероятной причиной пандемии COVID-19 утечку вируса из лаборатории в Ухане. В Китае эту информацию опровергли.
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