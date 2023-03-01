Об этом информирует ЦОЗ.

"Референс-лаборатория по диагностике ВИЧ/СПИДа, вирусных и особо опасных патогенов ЦОЗ по результатам секвенирования на этой неделе подтвердила у пациентов мутацию варианта Omicron XBB.1.5 коронавируса SARS-CoV-2 еще в двух областях: Львовской и Черкасской", - говорится в исследовании. .

Уже в шести областях подтвердили новый вариант штамма. В Сумской области был первый пациент, а дальше стало известно о Закарпатье, Тернопольщине, Одесчине, Черкасчине и Львовщине.

В Центре общественного здоровья отмечают, что штамм Omicron переносится легче, он обладает способностью передаваться быстрее. Чтобы защитить себя и своих близких, нужно вакцинироваться и делать бустерные прививки.

Перед вакцинацией не нужно проходить обследований или придерживаться диет, прививка бесплатная.