В шести областях и в Житомире сообщили об ограничении электроснабжения в связи с угрозой ракетного обстрела
В связи с угрозой ракетного удара Укрэнерго вводит меры по временному ограничению электроснабжения в шести областях Украины и Житомире
Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Марченко.
Он отметил, что на Одесчине возможны внеплановые отключения электроэнергии. Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему в том случае, если вражеские ракеты попадут в критическую инфраструктуру Украины.
"Сейчас возможны внеплановые отключения электроэнергии до нормализации обстановки и мы сделаем все, чтобы они были не продолжительными. Верим в ПВО! Слава Украине!" – написал Марченко.
Также сообщается о возможных внеплановых отключениях света в Харьковской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях, а также в Житомире.
- 31 декабря в Киевской и Одесской области ввели экстренные отключения электроэнергии.
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