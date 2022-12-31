В шести областях и в Житомире сообщили об ограничении электроснабжения в связи с угрозой ракетного обстрела

Об этом сообщил глава Одесской ОГА Максим Марченко.

Он отметил, что на Одесчине возможны внеплановые отключения электроэнергии. Это необходимо для уменьшения нагрузки на энергосистему в том случае, если вражеские ракеты попадут в критическую инфраструктуру Украины.

"Сейчас возможны внеплановые отключения электроэнергии до нормализации обстановки и мы сделаем все, чтобы они были не продолжительными. Верим в ПВО! Слава Украине!" – написал Марченко.

Также сообщается о возможных внеплановых отключениях света в Харьковской, Сумской, Николаевской, Кировоградской, Днепропетровской областях, а также в Житомире.

31 декабря в Киевской и Одесской области ввели экстренные отключения электроэнергии.