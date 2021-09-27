В Шепетовке зенитчики отработали уничтожение воздушных целей противника
Шепетовский зенитный ракетный полк воздушного командования "Запад" на учениях выполнил боевые пуски ракет из ЗРК "Бук-М1" по беспилотникам, имитировавшим воздушные цели противника
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
"В рамках стратегических командно-штабных учений " Объединенные усилия - 2021 " расчеты " Бук-М1 " Шепетовского зенитного ракетного полка воздушного командования '' Запад '' выполнили боевые пуски по целям. Роль целей исполняли беспилотные летательные аппараты ВР-3 " Рейс ". Все цели уничтожены!" - говорится в сообщении.
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