В Шанхае массовые протесты против жестких ограничений из-за COVID-19

Об этом сообщает CNBC .

Отмечается, что протесты начались из-за пожара, произошедшего в четверг, 24 ноября, в городе Урумчи. В результате пожара погибли 10 человек. Местные жители считают, что трагедия произошла из-за того, что часть высотного здания была заблокирована из-за коронавирусных ограничений. CNBC отмечает, что китайские власти отрицают это.

В издании отметили, что пожар вызвал волну общественного неповиновения, беспрецедентную для материкового Китая с тех пор, как к власти пришел Си Цзиньпин.

Люди выступили против локдауна в Урумчи и всем Китае, а также подняли листки белой бумаги как знак протеста против китайской цензуры. Группа людей начала выступать против Коммунистической партии и непосредственно Си Цзиньпина. Полиция время от времени пыталась разогнать протестующих.

CNBC отмечает, что 4 млн жителей Урумчи находятся на одном из самых долгих карантинов в Китае – им запрещено покидать свои дома 100 дней. Си Цзиньпин заявил, что это необходимые ограничения, чтобы не допустить перегрузки системы здравоохранения.

В Китае фиксируют новые суточные рекорды по количеству инфицированных коронавирусом, только за 25 ноября в Китае зафиксировали 35 183 новых случая инфицирования COVID-19.

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