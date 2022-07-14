В Шахтерске во время детонации боеприпасов оккупантов исчезли трое российских "волонтеров"
В Шахтерске Донецкой области при взрыве боеприпасов РФ исчезли 3 россиянина, один из которых отправлял мариупольцев в фильтрационные лагеря
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .
"Напоследок новости, которые можно считать хорошими. При ликвидации составов БК в Шахтерске "пропали" (такое название билета на концерт Кобзона) трое путлерюгенсов волонтеров "Молодой гвардии". Один из них, россиянин Данило Щербаков, до этого был в Мариуполе и очень активно помогал при фильтрации в штабе в ТЦ "Метро"", - подчеркнул он.
По словам Петра Андрющенко, Даниил Щербаков посодействовал тому, чтобы тысячи мариупольцев оказались в фильтрационных лагерях.
- В ночь на 10 июля во временно оккупированных городах Донецкой и Луганской областях раздались взрывы . Сообщалось о детонации российских боеприпасов. В Шахтерске объявили эвакуацию.
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