Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в телеграмме .

"Напоследок новости, которые можно считать хорошими. При ликвидации составов БК в Шахтерске "пропали" (такое название билета на концерт Кобзона) трое путлерюгенсов волонтеров "Молодой гвардии". Один из них, россиянин Данило Щербаков, до этого был в Мариуполе и очень активно помогал при фильтрации в штабе в ТЦ "Метро"", - подчеркнул он.

По словам Петра Андрющенко, Даниил Щербаков посодействовал тому, чтобы тысячи мариупольцев оказались в фильтрационных лагерях.

В ночь на 10 июля во временно оккупированных городах Донецкой и Луганской областях раздались взрывы . Сообщалось о детонации российских боеприпасов. В Шахтерске объявили эвакуацию.

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