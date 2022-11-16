В "Шахтере" заявили, что хотят продать Мудрыка за 100 млн евро
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин убежден, что клубу удастся продать своего лидера Михаила Мудрыка за 100 млн евро
Об этом Палкин заявил в интервью The Athletic .
По его словам, Мудрыком регулярно интересуются потенциальные покупатели, которые понимают, что этот игрок стоит больших денег.
Они понимают историю, которая стоит за ним, и понимают, что он достаточно дорогой игрок. Они начинают понимать наш клуб, какая у нас стратегия, как мы работаем. В любом случае время придет. Безусловно, найдется большой клуб и даст нам 100 млн евро", - убежден Палкин.
Он добавил, что такой трансфер могут себе позволить пять-шесть клубов в мире.
"Мудрык — это талант в процессе развития. То, что он показывает сегодня, это лишь 60 процентов того, что он может сделать в будущем. И когда вы это просчитаете, вы поймете, что он стоит намного, гораздо больше. Поэтому я верю, что в будущем он точно может стоить около 100 млн евро", - пояснил Палкин.
В нынешнем сезоне 21-летний Михаил Мудрык сыграл за "Шахтер" 16 матчей, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.
- 11 ноября сообщалось, что английский "Арсенал" предложил за Мудрыка 60 млн евро.
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