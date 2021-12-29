В "Шахтере" задумались над будущим Коноплянки
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин заявил, что в ближайшее трансферное окно в клубе будут размышлять относительно будущего полузащитника Евгения Коноплянки
Об этом сообщает официальный сайт " Шахтера ".
По словам Палкина, главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби ждет от Коноплянки гораздо большего.
"Женя – серьезный профессионал. Он хорошо отрабатывает на тренировках и относится к своей работе на высоком уровне. Роберто ожидает от него гораздо больше, чем сегодня может дать, к сожалению. В этом есть нестыковки, поэтому у него мало игрового времени. Контракт до конца сезона, но что дальше, будем думать в это трансферное окно", – сказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.
Из-за травм 32-летний Евгений Коноплянка в этом сезоне сыграл всего два матча. Его договор завершается летом. Transfermarkt оценивает левого вингера в 1,5 млн. евро.
На счету Коноплянки 86 матчей и 21 гол за сборную Украины по футболу.
- В июле полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка заявил, что в новом сезоне перед командой стоит задача победить в чемпионате Украины.
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