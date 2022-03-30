В "Шахтере" призвали полностью исключить Россию из ФИФА и УЕФА

Об этом сообщает Reuters.



"Я хотел бы призвать УЕФА и ФИФА сделать еще один шаг и отменить или приостановить членство РФ в их организациях. В 70-е годы ЮАР была исключена из ФИФА за политику апартеида, а Россия должна быть исключена за политику геноцида украинцев. Россия всегда использовала спорт как пропаганду своей идеологии. Если Россия это угрожает мирному сосуществованию, она должна быть полностью изолирована, пока не изменит свою политики уничтожения всего живого. Всем украинцам нужен мир, необходимо остановить эту безумную войну. Я хотел бы призвать УЕФА и ФИФА сделать еще один шаг", – сказал Сергей Палкин.



В четверг, 31 марта, ФИФА проведет свой ежегодный конгресс в Дохе (Катар). Ожидается, что УАФ не сможет присутствовать на собрании, но Российский футбольный союз, вероятно, будет присутствовать.



Российские клубы и команды отстранены от участия в международных соревнованиях, но РФС продолжает оставаться полноправным членом ФИФА и УЕФА.

Напомним, 8 марта сборную России отстранили от участия в отборочном турнире чемпионата мира-2022 по футболу.

29 марта сообщалось, что ФИФА планирует лишить Россию членства в организации.

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