В "Шахтере" показали, как "Донбасс Арена" заросла бурьяном в оккупации

Видео опубликовал в своем twitter PR-специалист донецкого "Шахтера" Олег Барков.

"Без слез тяжело смотреть. Там, где "русский мир", там повсюду упадок и смерть. Но мы обязательно вернемся", - добавил он в подписи к видео.

В этом сезоне "Шахтер" будет играть домашние матчи Лиги чемпионов в Гамбурге. 31 августа в Монако состоялась жеребьевка Лиги чемпионов сезона 2023/24, где своих соперников в турнире узнал и донецкий клуб. Он оказался в группе H и сразится за выход в плей-офф с испанской "Барселоной", португальским "Порту" и бельгийским "Антверпеном".

"Шахтер"

"Шахтер" сыграл свой последний матч на "Донбасс Арене" 2 мая 2014 года и обыграл "Ильичевец" в чемпионате Украины.

С 2009 по 2014 годы свои домашние матчи команда проводила на стадионе "Донбасс Арена", открытие которого состоялось 29 августа 2009 года.

После российской вооруженной агрессии против Украины проведение матчей в Донецке было прекращено. 27 мая остановили работу стадиона "Донбасс Арена", принимавшего матчи Евро-2012.

С 2014 года домашние матчи команда проводила во Львове на стадионе "Арена Львов". С 2017 года команда проводила домашние матчи в Харькове на стадионе "Металлист".

Сейчас "Шахтер" тренируется на олимпийской базе "Святошин" и играет домашние матчи в столице и Киевской области.