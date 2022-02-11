В "Шахтере" подтвердили информацию об интересе к 21-летнему украинцу из Англии
Генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин подтвердил, что к полузащитнику Михаилу Мудрику есть интерес у английского "Брентфорда"
Об этом Палкин сообщил в эфире телеканала "Футбол 1".
По словам Палкина, "Брентфорд" действительно делал предложения в 12 и 15 млн евро, но Мудрик мечтает играть не просто в АПЛ, а в топ-клубе.
"Брентфорд" действительно интересовался Мудриком. Были предложения: сначала 12 млн, потом 15 млн. Нет такого, что он рвется в этот "Брентфорд" с невероятной силой. Понимаю, что это чемпионат Англии, но он, думаю, мечтает о топовом европейском клубе. Все те усилия, которые он делает в тренировочном процессе, как он слушает то, что говорит главный тренер, говорят о том, что он себя позиционирует в будущем гораздо сильнее, чем "Брентфорд", - сказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.
В этом сезоне "Брентфорд" занимает 14-е место в АПЛ. Английский клуб интересовался украинцем в зимнее трансферное окно.
21-летний Михаил Мудрик выступает на позиции левого вингера. В нынешнем сезоне украинец провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистов.
Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.
До назначения Роберто Де Дзерби Мудрик сыграл за "Шахтер" всего 7 матчей и не отметился результативными действиями.
- 9 сентября главный тренер донецкого "Шахтера" Роберто Де Дзерби сказал, что настроен вывести Мудрика на топ-уровень.
- 25 ноября стало известно, что "Севилья" заинтересовалась подписанием Мудрика.
- 29 ноября сообщалось, что европейские клубы из топ-чемпионатов активно интересуются Мудриком.
- 28 декабря английский "Брентфорд" предложил 15 млн евро за хавбека "Шахтера" Михаила Мудрика.
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