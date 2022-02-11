В "Шахтере" подтвердили информацию об интересе к 21-летнему украинцу из Англии

Об этом Палкин сообщил в эфире телеканала "Футбол 1".



По словам Палкина, "Брентфорд" действительно делал предложения в 12 и 15 млн евро, но Мудрик мечтает играть не просто в АПЛ, а в топ-клубе.



"Брентфорд" действительно интересовался Мудриком. Были предложения: сначала 12 млн, потом 15 млн. Нет такого, что он рвется в этот "Брентфорд" с невероятной силой. Понимаю, что это чемпионат Англии, но он, думаю, мечтает о топовом европейском клубе. Все те усилия, которые он делает в тренировочном процессе, как он слушает то, что говорит главный тренер, говорят о том, что он себя позиционирует в будущем гораздо сильнее, чем "Брентфорд", - сказал генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

В этом сезоне "Брентфорд" занимает 14-е место в АПЛ. Английский клуб интересовался украинцем в зимнее трансферное окно.

21-летний Михаил Мудрик выступает на позиции левого вингера. В нынешнем сезоне украинец провел 19 матчей, забил 2 гола и отдал 9 ассистов.



Transfermarkt оценивает его в 4 млн евро.



До назначения Роберто Де Дзерби Мудрик сыграл за "Шахтер" всего 7 матчей и не отметился результативными действиями.

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