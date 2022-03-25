В "Шахтере" опровергли информацию, что тренер Де Дзерби расторг контракт с клубом
Итальянский тренер Роберто Де Дзерби остается работником донецкого "Шахтера"
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна опроверг информацию YouTube-канала "ТаТоТаке", что Роберто Де Дзерби расторг контракт с клубом.
"Неправда", – написал хорват в Stories.
42-летний Де Дзерби возглавил донецкий "Шахтер" еще в конце мая. До этого клуб тренировал португалец Луиш Каштру.
Под руководством итальянца "горняки" успели провести 30 матчей и одержать 20 побед. "Шахтер" лидирует в УПЛ, но занял последнее место в группе Лиги чемпионов.
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