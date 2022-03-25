В "Шахтере" опровергли информацию, что тренер Де Дзерби расторг контракт с клубом

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



Директор по футболу "Шахтера" Дарио Срна опроверг информацию YouTube-канала "ТаТоТаке", что Роберто Де Дзерби расторг контракт с клубом.



"Неправда", – написал хорват в Stories.



42-летний Де Дзерби возглавил донецкий "Шахтер" еще в конце мая. До этого клуб тренировал португалец Луиш Каштру.



Под руководством итальянца "горняки" успели провести 30 матчей и одержать 20 побед. "Шахтер" лидирует в УПЛ, но занял последнее место в группе Лиги чемпионов.





Главный тренер "Шахтера" итальянец Роберто Де Дзерби назвал россиян ворами , вторгшимися в Украину.

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