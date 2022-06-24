Об этом сообщает проект "Бомбардыр".

По информации источника, на 99,9% Игорь Йовичевич покинет "Днепр-1" и возглавит "Шахтер". Для хорвата главный аргумент для перехода – это возможность тренировать клуб Лиги чемпионов.

Игорь Йовичевич в Украине с 2003 года. Хорватский специалист, будучи футболистом, играл за "Карпаты". Тренировал львовский клуб, а с 2020 года возглавляет СК "Днипро-1".

После начала полномасштабной российской агрессии иностранные футболисты и тренеры получили разрешение разорвать контракты с украинскими клубами.

Сейчас "Шахтер" возглавляет итальянец Роберто Де Дзерби.

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