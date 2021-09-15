В "Шахтере" объяснили, почему перед матчем ЛЧ они поселились в Тирасполе в гостинице "Россия"

Об этом сообщает " Трибуна ".



По словам Свиридова, у "Шахтера" не было другого выбора.



"Это был выбор без выбора. На весь Тирасполь есть только один отель - " Россия ", способный по количеству номеров и инфраструктуре принять делегацию футбольного клуба на матче Лиги чемпионов. Даже команде академии клуба, которая играла в Юношеской лиге УЕФА, за неимением отелей в городе пришлось жить на базе "Шерифа", - сказал директор департамента стратегического развития и коммуникаций "Шахтера" Юрий Свиридов.



Сегодня в Тирасполе "Шериф" и "Шахтер" встретятся в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов, матч начнется в 19:45.

15 сентября украинский тренер молдавского "Шерифа" Юрий Вернидуб заявил, что "Шахтер" перед игрой против его команды в ЛЧ будет жить в гостинице "Россия".