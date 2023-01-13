В "Шахтер" возвращается Ракицкий, который с 2019 по 2022 год играл в России, - СМИ
Донецкий "Шахтер" договорился о сотрудничестве с центральным защитником Ярославом Ракицким
Об этом сообщает издание "Террикон".
По информации источника, "Шахтер" и Ракицкий уже договорились о трансфере. В ближайшие дни защитник присоединится к донецкой команде, проводящей тренировочный сбор в Турции.
33-летний Ярослав Ракицкий с июля по декабрь 2022 года выступал за турецкий "Адана Демирспор". В марте после начала полномасштабной российской агрессии против Украины футболист расторг контракт с российским "Зенитом, за который он выступал с 2019 года. Остальные карьеры он провел в "Шахтере".
Центральный защитник сыграл 54 матча и забил 5 голов за сборную Украины, в которую его перестали вызывать после перехода в "Зенит". После этого защитник объявил, что завершает свою карьеру в национальной команде.
- 2 марта Ярослав Ракицкий объявил, что покидает российский "Зенит".
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