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В "шахедах" стало больше российских деталей: ГУР ищет, где РФ собирает дроны

29 августа, 2023 вторник
14:14
Война с Россией

Украинская разведка обнаружила увеличение количества российских деталей в дронах-камикадзе Shahed. В настоящее время идет работа по выявлению места сборки беспилотников

Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

По данным разведки, противник стал налаживать мощное производство БПЛА на своей территории.

"Во втором полугодии этого года противник запланировал изготовить 1300 единиц так называемых "Герань-2", то есть "шахедов": россияне могут применять составляющие как иностранного, так и собственного производства. Однако на самом деле они сегодня не способны производить такое количество БПЛА", - заявил Скибицкий.

Он отметил, что в изготовлении ударных дронов и деталей к ним привлечено не одно предприятие в России. Сейчас украинская разведка работает над тем, чтобы установить места и фактические объемы изготовления "шахедов".

Успешность планов россиян будет зависеть от того, насколько мощно Украина будет работать в тандеме с нашими партнерами по санкциям: "Мы делимся информацией с партнерами, чтобы определить и закрыть пути поставки на территорию России компонентов, оборудования, станков, программного обеспечения, используемых именно для производства БПЛА. Кроме того, эти планы (врага, - ред.) будут зависеть от успешного кинетического воздействия на те объекты, которые участвуют в производстве этих дронов в РФ".

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Представитель разведки рассказал, что ударные дроны являются важной составляющей новой тактики обстрелов россиян: они сочетают применение БПЛА и ракетного оружия. Это один из вариантов, которые противник может использовать в осенне-зимний период для атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

"Мы со своей стороны будем делать все, чтобы защитить наши объекты, своевременно выявить подготовку к ударам и, соответственно, дать рекомендации нашим энергетикам, чтобы не допустить серьезных разрушений", - добавил Скибицкий.

  • 21 августа Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции внесло в список кандидатов на введение санкций 8 предприятий белорусского военно-промышленного комплекса, производящих и поставляющих России компоненты оружия.
Мир
Украина
Россия
російська армія
окупанти
безпілотник
ГУР
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