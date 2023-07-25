Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"Хлопок" цветет - снаряды "тают" где-то в тылу. Россияне испытывают существенный "снарядный голод" на левобережье. Уже нет места откуда врагу подтянуть ресурсы. Огневой контроль над логистическими маршрутами – это тоже существенное препятствие для того, чтобы быстренько подтянуть для себя утраченные боеприпасы", – подчеркнула Гуменюк.

По словам капитана 1-го ранга, боевая работа Сил обороны Украины по пунктам боевых поставок врага была достаточно результативной на прошлой неделе.

"5 складов с боеприпасами было уничтожено, из-за этого враг действительно сейчас испытывает недостаток снарядов. Мы видим, что оккупанти стали реже использовать крупнокалиберную артиллерию. Они сейчас пытаются перекрывать это минометным огнем и РСЗО. За минувшую ночь мы уничтожили еще одну крупнокалиберную вражескую группу и две лодки с диверсантами, которые пытались маневрировать между островами", - сообщила Гуменюк.

Утром 24 июля в временно оккупированном Крыму местные слышали мощные взрывы. Глава оккупационных властей полуострова Сергей Аксенов заявил, что украинские беспилотники якобы поразили состав БК в Джанкойском районе.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил , что Украина будет продолжать осуществлять атаки на оккупированный Россией Крым и Крымский мост, соединяющий его с материковой частью России





