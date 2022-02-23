В Сейме Латвии предложили запретить выдачу виз россиянам в страны ЕС

Об этом сообщает Neatkarīgā Rīta Avīze.



По его словам, новые санкции будут однозначно направлены на финансово-экономический сектор России, а также на трансфер технологий. Однако он считает, что ограничения должны быть введены против всех граждан России.



"Нужно понимать, что российское общество очень поддерживает политику Кремля. Ее поддерживают более 70% населения, считающего, что НАТО является агрессором и эскалатором ситуации, и поэтому Россия имеет полное право и даже обязана принять ответные меры. Если такова позиция широкого круга в России, то это не сходится с тем, что они собираются отдыхать в агрессивных странах", - заявил Колс.



Он также подчеркнул, что это серьезное испытание для Евросоюза, который на этот раз должен ввести санкции против России как можно скорее.