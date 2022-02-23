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В Сейме Латвии предложили запретить выдачу виз россиянам в страны ЕС

23 февраля, 2022 среда
13:56
Мир загранпаспорт рф

Глава международного комитета Сейма Латвии Рихард Колс предложил запретить выдачу туристических виз гражданам РФ в страны ЕС за очередную агрессию против Украины

Об этом сообщает Neatkarīgā Rīta Avīze.

По его словам, новые санкции будут однозначно направлены на финансово-экономический сектор России, а также на трансфер технологий. Однако он считает, что ограничения должны быть введены против всех граждан России.

"Нужно понимать, что российское общество очень поддерживает политику Кремля. Ее поддерживают более 70% населения, считающего, что НАТО является агрессором и эскалатором ситуации, и поэтому Россия имеет полное право и даже обязана принять ответные меры. Если такова позиция широкого круга в России, то это не сходится с тем, что они собираются отдыхать в агрессивных странах", - заявил Колс.

Он также подчеркнул, что это серьезное испытание для Евросоюза, который на этот раз должен ввести санкции против России как можно скорее.


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Латвия
санкции против России
война с Россией
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