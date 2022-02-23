В Сейме Латвии предложили запретить выдачу виз россиянам в страны ЕС
Глава международного комитета Сейма Латвии Рихард Колс предложил запретить выдачу туристических виз гражданам РФ в страны ЕС за очередную агрессию против Украины
Об этом сообщает Neatkarīgā Rīta Avīze.
По его словам, новые санкции будут однозначно направлены на финансово-экономический сектор России, а также на трансфер технологий. Однако он считает, что ограничения должны быть введены против всех граждан России.
"Нужно понимать, что российское общество очень поддерживает политику Кремля. Ее поддерживают более 70% населения, считающего, что НАТО является агрессором и эскалатором ситуации, и поэтому Россия имеет полное право и даже обязана принять ответные меры. Если такова позиция широкого круга в России, то это не сходится с тем, что они собираются отдыхать в агрессивных странах", - заявил Колс.
Он также подчеркнул, что это серьезное испытание для Евросоюза, который на этот раз должен ввести санкции против России как можно скорее.
- Напомним, что в понедельник, 21 февраля, Владимир Путин подписал указы о решении признать "государственность" террористических организаций "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующих оккупированные Россией территории Луганщины и Донетчины. Президент РФ Владимир Путин в указах о признании "Л/ДНР" поручил ввести в ОРДЛО российские войска для "поддержания мира".
- 21 февраля послы Евросоюза согласовали введение новых санкций против России, а также санкции ввела Великобритания. Во вторник президент США Байден объявил первый пакет санкций против России в связи с признанием "Л/ДНР". Также санкции против Москвы ввели Австралия, Япония и Канада.
- 23 февраля Верховная Рада проголосовала за введение санкций против депутатов Госдумы России и Совета Федерации за признание РФ "Л/ДНР".
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