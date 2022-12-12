В Северске и окрестностях враг пытается вести штурмовые действия, - боец ВСУ Афанасьев
Офицер 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Александр Афанасьев отметил, что на Бахмутском направлении враг использует тактику ночного боя
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В Северске и окрестностях по линии фронта враг ведет штурмовые действия. Вагнеровцы, как зомби, лезут на наши позиции. Продолжаются атаки, где-то отходим, где-то возвращаем позиции. Враг использует тактику ночного боя. Ночью трудно корректировать артиллерию. Дроны, которые используются ночью, более дорогие, чем дневные. Потеря такого дрона - это досадно", - заметил Афанасьев.
По словам бойца, все зависит от пехотинцев, у кого "крепче зубы".
"Делаем все, чтобы уничтожить врага. Продолжаются атаки ближнего боя. Они подвезли огромное количество вагнеровцев. Командиры им говорят: если они не пойдут в атаку, то накроют их артиллерией", - добавил Афанасьев.
-
8 декабря Дмитрий Песков заявил , что РФ не собирается "присоединять" новые территории Украины, однако хочет захватить уже ранее незаконно аннексированные.
- Последние заявления спикера российского диктатора Дмитрия Пескова свидетельствуют, что в кремле и дальше надеются полностью оккупировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.41
Покупка 39.41Продажа 40.12
-
EUR
Покупка 40.75Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное