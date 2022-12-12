Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В Северске и окрестностях по линии фронта враг ведет штурмовые действия. Вагнеровцы, как зомби, лезут на наши позиции. Продолжаются атаки, где-то отходим, где-то возвращаем позиции. Враг использует тактику ночного боя. Ночью трудно корректировать артиллерию. Дроны, которые используются ночью, более дорогие, чем дневные. Потеря такого дрона - это досадно", - заметил Афанасьев.

По словам бойца, все зависит от пехотинцев, у кого "крепче зубы".

"Делаем все, чтобы уничтожить врага. Продолжаются атаки ближнего боя. Они подвезли огромное количество вагнеровцев. Командиры им говорят: если они не пойдут в атаку, то накроют их артиллерией", - добавил Афанасьев.

8 декабря Дмитрий Песков заявил , что РФ не собирается "присоединять" новые территории Украины, однако хочет захватить уже ранее незаконно аннексированные.

Последние заявления спикера российского диктатора Дмитрия Пескова свидетельствуют, что в кремле и дальше надеются полностью оккупировать Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb