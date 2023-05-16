В Северонецке отсутствует электро- и водоснабжение, ухудшилась санитарная ситуация, - Стрюк

Об этом заявил руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк в эфире "Еспресо".

"В основном по городу нет света, большей частью нет воды. Есть определенные кварталы, которые сохранили все-таки сеть, и там он подается - свет из Новоайдара, а вода - из единственного уцелевшего водозабора в Северодонецке, но не выше 1-2 этажей, поскольку не хватает напряжения на насосах", – сказал он.

Также Стрюк добавил, что город невозможно удерживать соответствующим образом из-за последствий разрушений канализационной системы и самой инфраструктуры. Этому способствует и отсутствие требуемой техники в нужном количестве. Кроме того, в городе ухудшилась санитарная ситуация.

"То есть на оставшиеся где-то 10 тыс. местного населения мало благ цивилизации, которые остались в городе. Довольно трудно", - подытожил Стрюк.