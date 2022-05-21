В Северодонецке возобновили газоснабжение, а Польша передала Украине электрооборудование
Возле Северодонецка починили газопровод, воды нет по всей области, но Польша передала Украине 20 вагонов с электрооборудованием
Об этом в телеграме сообщил Сергей Гайдай.
"Вчера был завершен ремонт магистрального газопровода близ Северодонецка, проверена его герметичность и открыта задвижка, что позволило вернуть голубое топливо в некоторые районы города. По-прежнему по всей области отсутствует централизованное водоснабжение. За 20 мая спасателями развезено людям 72 тонны воды", - отметил он.
Города и села обесточены. До завершения активных боевых действий восстановить электроснабжение будет сложно.
"Впрочем, польские компании при содействии Польской ассоциации передачи и распределения электроэнергии уже передали украинским энергетикам 20 вагонов с электрооборудованием", - подчеркнул Сергей Гайдай.
Первые две партии помощи были переданы операторам систем распределения в Киевской, Одесской, Запорожской, Луганской, Черниговской, Николаевской, Сумской областях. Ожидается передача третьей части оборудования.
- На 20 мая анонсировали возобновление газоснабжения в Северодонецке.
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