Об этом в телеграме сообщил Сергей Гайдай.

"Вчера был завершен ремонт магистрального газопровода близ Северодонецка, проверена его герметичность и открыта задвижка, что позволило вернуть голубое топливо в некоторые районы города. По-прежнему по всей области отсутствует централизованное водоснабжение. За 20 мая спасателями развезено людям 72 тонны воды", - отметил он.

Города и села обесточены. До завершения активных боевых действий восстановить электроснабжение будет сложно.

"Впрочем, польские компании при содействии Польской ассоциации передачи и распределения электроэнергии уже передали украинским энергетикам 20 вагонов с электрооборудованием", - подчеркнул Сергей Гайдай.

Первые две партии помощи были переданы операторам систем распределения в Киевской, Одесской, Запорожской, Луганской, Черниговской, Николаевской, Сумской областях. Ожидается передача третьей части оборудования.

На 20 мая анонсировали возобновление газоснабжения в Северодонецке.

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