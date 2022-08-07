В Северодонецке вместо современных больниц и школ – техническая вода, душ на улице и передвижной телевизор, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Еще в феврале, несмотря на прихоти погоды, на спортивной площадке возле торгового центра "Джаз" работал строительный кран. Почти без выходных. В 2022 году все ожидали открытия современного комплекса. А еще - уютного сквера имени Сергея Губанова. Готовились к началу возведения областной больницы.… Пока не пришли русняки и не начали разрушать уютный Северодонецк. "Освободили" его от жизни. Потому что из 100 с чем-то тысяч населения сейчас там осталось примерно 10 процентов.

Он добавил, что полтора месяца россияне обещают светлую жизнь в разбитом ими же городе. Но не могут наладить элементарное – отремонтировать свет и газ, подготовить Северодонецк к отопительному сезону.

"Очередному главе оккупационных властей города моргунову это непонятно - на его "малой семье" холодная вода подается почасово уже лет 30 как. А отапливают дома там дровами. В Северодонецке пошли более простым путем. Зачем ремонтировать систему водоснабжения? Есть цистерны с технической водой, которые обустроили по городу. Да что делать зимой, когда температура достигнет нуля?Лед есть?А еще установлены два гигиенических центра - душевые палатки.С очередью в три месяца вперед. Правда, есть телевидение.Не кабельное - передвижное. Только с одной пропагандой. Ни лиюимых сериалов, ни футбола. Хочешь посмотреть российские "новости" - побегай за авто с телевизором. Вот никто и не бегает", - отметил Гайдай.

Напомним, 60% жилищного фонда Северодонецка нуждается в сносе, жилье аварийно опасно

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