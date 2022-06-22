Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Что касается самого Северодонецка, то ситуация мало изменилась за последние неделю-полторы. Если говорить о "Легионе Свободы", о бойцах, находящихся в составе Нацгвардии, то мы стоим на тех же позициях, даже пытаемся контратаковать, достаточно такая активная обороны, продвигаемся вперед и наносим удары врагу. Относительно контроля Северодонецка – относительный паритет… В общем, ситуация очень и очень напряженная", - отметил Назаренко.



Офицер добавил, что сейчас вокруг Северодонецка есть небольшие потери в территориях, поскольку враг применяет тактику выжженной земли - наши бойцы не могут закрепиться на таких участках. Однако при дальнейшем превосходстве или даже паритете в артиллерии эти территории будут возвращены под контроль Украины.



"Что касается территорий, к сожалению, есть потери в территориях, поскольку враг применяет тактику выжженной земли, а в селах разрушает частный сектор и здания. Для нас приоритетом является сохранение личного состава. Поэтому, когда мы понимаем, что нет возможности держаться на выжженной земле, Противники гектарами выжигают леса, в частности фосфорными и термобарическими снарядами для того, чтобы никто не мог там окапываться… Хотел бы заверить, что потеря определенных территорий - временная, поскольку так, как мы вынуждены отходить, так и при нашем превосходстве в артиллерии или даже при паритете в артиллерии и бронетехнике, эти села будут легко возвращены под наш контроль. Для нас важно, чтобы украинские воины были живы и уничтожали врага при динамичной обороне", - подчеркнул он.

На заводе "Азот" в Северодонецке, где продолжаются ожесточенные бои, находятся более полусотни человек , хотя ранее сообщалось, что на предприятии скрывается 300 гражданских.



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