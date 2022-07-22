Об этом в эфире Еспрссо заявил глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко.

"Я думаю, что до половины жилищного фонда имеют такие повреждения, которые не позволят дальше использовать эти дома. Там необходимо будет делать или очень серьезную реконструкцию или сносить и строить новый. Где-то примерно половину можно будет восстановить под жилье, там разрушения не очень значительны", – сказал он.

По его оценкам, к моменту конца эвакуации, в городе оставалось 7-8 тыс. местных.

"Сейчас есть тенденция к возвращению людей – до 10 тыс. человек в месте находится. В основном, это – люди, которые возвращаются с оккупированных территорий", – подытожил Власенко.