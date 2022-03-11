В Северодонецке СБУ задержала корректировщиков российской артиллерии
В Северодонецке Луганской области Служба безопасности Украины задержала корректировщиков российской артиллерии; они помогали врагу обстреливать город
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
СБУ схватила наводчиков российской артиллерии, которые помогали врагу обстреливать город. Один из них действовал по поручению боевика по прозвищу "Илья", который сейчас воюет против ВСУ в составе 2 армейского корпуса войск РФ
Корректировщик ходил по улицам Северодонецка, фиксировал размещение техники и украинских военнослужащих и передавал врагу. Вскоре в эти районы города летели российские снаряды.
Еще один местный мужчина, как установили оперативники СБУ, готовился передать врагу разведывательные данные (его действиями руководил также боевик "Илья"). Злоумышленник был своевременно задержан.
- Ранее также сообщалось, что правоохранители задержали наводчика российских оккупантов в Харькове.
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