В Северодонецке СБУ задержала корректировщиков российской артиллерии

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.



СБУ схватила наводчиков российской артиллерии, которые помогали врагу обстреливать город. Один из них действовал по поручению боевика по прозвищу "Илья", который сейчас воюет против ВСУ в составе 2 армейского корпуса войск РФ



Корректировщик ходил по улицам Северодонецка, фиксировал размещение техники и украинских военнослужащих и передавал врагу. Вскоре в эти районы города летели российские снаряды.



Еще один местный мужчина, как установили оперативники СБУ, готовился передать врагу разведывательные данные (его действиями руководил также боевик "Илья"). Злоумышленник был своевременно задержан.

Ранее также сообщалось, что правоохранители задержали наводчика российских оккупантов в Харькове.