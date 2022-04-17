В Северодонецке с начала войны появилось новое кладбище, количество могил уже превышает 400, - Гайдай
В Северодонецке в Луганской области с начала полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины появилось новое кладбище, количество могил на котором уже превысило 400
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
Как стало известно, на 17 апреля на новом кладбище Северодонецка насчитывается уже более 400.
Гайдай также сообщает, что в городе до сих пор остается около 20 тысяч жителей. До начала войны в Северодонецке проживало 130 тысяч.
Глава ОГА также в очередной раз призвал местное население эвакуироваться.
- Напомним, что глава Луганской ОГА призвал жителей эвакуироваться, чтобы оккупанты принудительно не вывезли их в РФ.
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