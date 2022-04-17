В Северодонецке с начала войны появилось новое кладбище, количество могил уже превышает 400, - Гайдай

Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.



Как стало известно, на 17 апреля на новом кладбище Северодонецка насчитывается уже более 400.

Гайдай также сообщает, что в городе до сих пор остается около 20 тысяч жителей. До начала войны в Северодонецке проживало 130 тысяч.

Глава ОГА также в очередной раз призвал местное население эвакуироваться.

Напомним, что глава Луганской ОГА призвал жителей эвакуироваться, чтобы оккупанты принудительно не вывезли их в РФ.