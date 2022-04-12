В Северодонецке российскими обстрелами уничтожен центр гуманитарной помощи, - Гайдай
В Северодонецке в Луганской области российские оккупнаты обстрелом уничтожили помещение центра предоставления гуманитарной помощи
Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.
По предварительным данным, в Северодонецке оккупанты уничтожили центр предоставления гуманитарной помощи, который ежедневно кормил около 300 человек.
"Вчера, 11 апреля, один из центров предоставления гуманитарной помощи, созданных в Северодонецке силами волонтеров, подвергся массированному обстрелу. Сразу восемь снарядов попали в помещение бывшего ДСК, где был обустроен центр, и разрушили стены. В результате чего произошло значительное возгорание склада", - информирует глава Луганской ассоциации организаций лиц с инвалидностью Николай Надулический, являющийся одним из организаторов сети гумцентров в Северодонецке и Лисичанске.
По предварительной информации, в результате обстрела никто не пострадал.
Кроме того, по словам Надулического, волонтерский центр кормил до 300 человек ежедневно и обеспечивал пищей и средствами гигиены прикованных к постели больных людей.
"Волонтеры, рискуя своими жизнями, привозили в Северодонецк медикаменты, продукты и детское питание, средства гигиены, которые помогали населению выживать в это тяжелое время. Осознавая, что оккупанты целят именно по складским продовольственным объектам, мы не объявляли адрес выдачи в соцсетях, а ходили и приглашали людей лично, чтобы обезопасить себя и их. Мы ошеломлены, но не сломлены! Мы будем по-прежнему работать и кормить людей!", - рассказала одна из волонтеров центра, которая стала свидетелем российского обстрела.
- Напомним, что 10 апреля в Лисичанске оккупанты обстреляли правоохранителей, которые доставляли резинопомощь и эвакуировали людей из хранилищ.
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