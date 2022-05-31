Об этом написал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook

Он призвал жителей области не выходить из укрытий.

"Действие на человека: азотная кислота опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые. Пары кислоты вызывают раздражающее действие на дыхательные пути. При слабых отравлениях появляются признаки бронхита, легкого бронхиолита, головокружение, сонливость; отек легких. Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами", – отметил Гайдай.

Глава ОВА попросил подготовить защитные маски для лица, пропитанные содовым раствором.

При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения. Первая помощь: при попадании азотной кислоты в глаза необходимо промыть их проточной водой в течение 10-30 минут. кожу - пораженную поверхность обмыть водой, добавляя в нее питьевую соду, мыло. При проглатывании азотной кислоты показано промывание желудка большим количеством воды". – написал он.