В Северодонецке россияне заставляют жителей рыть окопы, а ФСБ проверяет предателей по родным из Украины, - ОВА
Во временно оккупированном Северодонецке в Луганской области российские спецслужбы проверят предателей, расспрашивая, есть ли у них родные на неоккупированных территориях. Жителей, пытающихся позвонить в Украину, заставляют рыть окопы
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.
По данным ОВА, сотрудники ФСБ проверяют оккупационные администрации в городах Кадиевка и Алчевск - допрашивают наличие родных на неоккупированных территориях Украины, спрашивают эту информацию и о коллегах.
"Проверяют также всех, кто имеет доступ к государственной тайне", - пишет глава ОВА.
По его словам, подобные мероприятия будут проведены россиянами в каждом населенном пункте, ведь в так называемой ЛНР повышают показатель обнаружения шпионов.
По данным ОВА, жителей Северодонецка, задержанных за попытку совершить звонок с крыш многоэтажек, вывозят за город и заставляют рыть окопы для российских военных.
"Раньше на них налагали штраф, потом начали задерживать. Однако этого оккупантам оказалось мало. Люди возвращаются и рассказывают, что после задержания их увозили за пределы города и заставляли делать укрепления для военных РФ. Рытьем окопов они занимались по две недели", - отметил Лысогор.
- В мае сообщалось , что в одном из населенных пунктов Луганской области под видом водопроводных работ оккупанты роют окопы, готовясь обороняться.
- 27 июня стало известно, что захватчики усиливают контрразведывательный режим во временно оккупированном городе Привиль Луганской области - угрожают местным за общение с лицами на подконтрольной Украине территории.
- Также в Луганской ОВА отмечали , что на оккупированных территориях области российские захватчики усилили обыски и задержание местных жителей для того, чтобы обнаруживать ежемесячно по 15 шпионов и поклонников Украины.
- В вечерней постройке 30 июня Генштаб ВСУ сообщил, что в Луганской области российские захватчики вывезли мебель из роддома, а саму территорию обустроили под полевой госпиталь.
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