Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По данным ОВА, сотрудники ФСБ проверяют оккупационные администрации в городах Кадиевка и Алчевск - допрашивают наличие родных на неоккупированных территориях Украины, спрашивают эту информацию и о коллегах.

"Проверяют также всех, кто имеет доступ к государственной тайне", - пишет глава ОВА.

По его словам, подобные мероприятия будут проведены россиянами в каждом населенном пункте, ведь в так называемой ЛНР повышают показатель обнаружения шпионов.

По данным ОВА, жителей Северодонецка, задержанных за попытку совершить звонок с крыш многоэтажек, вывозят за город и заставляют рыть окопы для российских военных.

"Раньше на них налагали штраф, потом начали задерживать. Однако этого оккупантам оказалось мало. Люди возвращаются и рассказывают, что после задержания их увозили за пределы города и заставляли делать укрепления для военных РФ. Рытьем окопов они занимались по две недели", - отметил Лысогор.