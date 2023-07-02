Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Общество В Северодонецке россияне заставляют жителей рыть окопы, а ФСБ проверяет предателей по родным из Украины, - ОВА

В Северодонецке россияне заставляют жителей рыть окопы, а ФСБ проверяет предателей по родным из Украины, - ОВА

2 июля, 2023 воскресенье
10:42
Общество

Во временно оккупированном Северодонецке в Луганской области российские спецслужбы проверят предателей, расспрашивая, есть ли у них родные на неоккупированных территориях. Жителей, пытающихся позвонить в Украину, заставляют рыть окопы

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По данным ОВА, сотрудники ФСБ проверяют оккупационные администрации в городах Кадиевка и Алчевск - допрашивают наличие родных на неоккупированных территориях Украины, спрашивают эту информацию и о коллегах.

"Проверяют также всех, кто имеет доступ к государственной тайне", - пишет глава ОВА.

По его словам, подобные мероприятия будут проведены россиянами в каждом населенном пункте, ведь в так называемой ЛНР повышают показатель обнаружения шпионов.

По данным ОВА, жителей Северодонецка, задержанных за попытку совершить звонок с крыш многоэтажек, вывозят за город и заставляют рыть окопы для российских военных.

"Раньше на них налагали штраф, потом начали задерживать. Однако этого оккупантам оказалось мало. Люди возвращаются и рассказывают, что после задержания их увозили за пределы города и заставляли делать укрепления для военных РФ. Рытьем окопов они занимались по две недели", - отметил Лысогор.

  • В мае сообщалось , что в одном из населенных пунктов Луганской области под видом водопроводных работ оккупанты роют окопы, готовясь обороняться.
  • 27 июня стало известно, что захватчики усиливают контрразведывательный режим во временно оккупированном городе Привиль Луганской области - угрожают местным за общение с лицами на подконтрольной Украине территории.
  • Также в Луганской ОВА отмечали , что на оккупированных территориях области российские захватчики усилили обыски и задержание местных жителей для того, чтобы обнаруживать ежемесячно по 15 шпионов и поклонников Украины.
  • В вечерней постройке 30 июня Генштаб ВСУ сообщил, что в Луганской области российские захватчики вывезли мебель из роддома, а саму территорию обустроили под полевой госпиталь.
Украина
Луганщина
Северодонецк
Война с Россией
оккупированные территории
Читайте также:
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
1 июля, 2023 суббота
В ISW оценили риски подрыва оккупантами ЗАЭС: есть три сценария возможного исхода событий
Наталія Гуменюк
30 июня, 2023 пятница
Оккупанты могут вскоре осуществить очередной "жест доброй воли", – Гуменюк
путін
30 июня, 2023 пятница
Путин думает о немедленном переизбрании, мятеж ПИК Вагнера мог быть элементом процесса, - политолог Цыбулько
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.74
    Покупка 36.74
    Продажа 37.46
  • EUR
    Покупка 40.28
    Продажа 41.2
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
2 июля
11:02
За сутки Россия обстреляла 9 областей Украины: есть погибший, 13 раненых. Ситуация в регионах
10:25
Под Киевом обнаружили 8 британских самолетов "Ураган" времен Второй мировой войны
10:08
Россия отменила главную авиавыставку МАКС-2023: в британской разведке назвали причину
10:03
OPINION
Украина - НАТО: "Нет" никто не говорит - поэтому остается вопрос "Как?"
09:54
OPINION
Николай Княжицкий
В регионах, наибольше пострадавших от русификации, особенно на востоке и юге, украинский дубляж фильмов стал главным инструментом изучения украинского языка
09:45
Ночью силы ПВО уничтожили восемь "шахедов" и три ракеты "калибр"
09:03
Обновлено
Атака дронами: в Киевской области есть пострадавший и поврежденные дома, в Николаевской и Запорожской работала ПВО
09:00
Анонс
Франция – Украина: где и когда смотреть матч нашей молодежки в четвертьфинале Евро-2023
09:00
Эксклюзив
Путин уже не может отдавать приказы относительно ядерного оружия и других экологических катастроф, - Пионтковский
08:50
Энергетическая компания Shell продолжает торговать российским газом, несмотря на обещание выйти из рынка РФ
08:12
Обновлено
В Украине была объявлена масштабная тревога. Сообщают о ракетной опасности
08:05
В Черном море корабельная группировка врага увеличилась до трех, общий залп – до 16 "калибров"
08:05
Эксклюзив
Сохранение Путина у власти, даже в ритуальном виде, кажется неприемлемым, - Фейгин
08:03
OPINION
Почему Запад считает распад России "худшим сценарием"
08:00
Анонс
Молодежный Евро-2023: расписание четвертьфинальных матчей 2 июля
07:29
дождь
В Китае в результате аномальных дождей пострадали более 50 тысяч человек, 7 тысяч - эвакуировали
07:11
За сутки ВСУ поразили пункт управления, 2 РСЗО и нанесли 10 авиаударов по районам сосредоточения личного состава врага, - Генштаб
07:00
Молодежный Евро-2023: результаты четвертьфинальных матчей 1 июля
06:49
На оккупированных территориях Запорожской области россияне готовятся к новой волне принудительной мобилизации местных, - ЦНС
06:27
ISW: в ответ на контрнаступление ВСУ россияне стягивают в Бахмут дополнительные подразделения по другим направлениям
02:26
Обновлено
Европейские игры-2022: Как выглядит медальный зачет
01:53
Украинские морпехи уничтожили 2 российских БПЛА и 18 окупантов
00:41
Испания победила Швейцарию и стала вторым полуфиналистом молодежного Евро-2023
2023, суббота
1 июля
23:29
Легендарный испанский футболист Сеск Фабрегас завершил карьеру
22:44
Российских военных наказывают за подписки на телеграмм-каналы вагнеровцев, - движение АТЕШ
22:07
Израиль по пенальти победил Грузию и вышел в полуфинал молодежного ЧЕ по футболу
21:57
Оккупанты вывели в Черное море два подводных ракетоносца
21:50
Франция – Украина: Мудрык близок к тому, чтобы сыграть за молодежку на Евро-2023
21:25
Twitter ограничит количество публикаций в день, которые может видеть пользователь
21:19
Хижняк стал чемпионом Европейских игр по боксу
21:17
Япония передала Украине 430 генераторов для ликвидации последствий взрыва Каховской ГЭС
21:06
Эксклюзив
Пригожин почувствовал себя хозяином России и попытается повторить мятеж, – политический эксперт Эйдман
21:05
Зеленский собрал Ставку на Ривненской АЭС: о чем говорили
20:51
Среди компаний, на которые Украина наложила новые санкции, есть предприятия из Грузии, Беларуси и Казахстана.
20:25
F-16
Графика обучения украинских пилотов на F-16 до сих пор нет, - Зеленский
20:16
Король Нидерландов извинился за историческую причастность страны к рабству
20:07
OPINION
Под недремлющим оком совка
20:04
В настоящее время перемещение ЧВК Вагнера в Беларусь не зафиксировано, - Наев
20:01
Эксклюзив
На фоне поражения в Украине соблазн изменить власть России теперь только будет расти, - Фейгин
19:59
В результате ДТП на западе Кении погибли не меньше 48 человек
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV