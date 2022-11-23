Об этом рассказал руководитель ВГА Александр Стрюк в эфире Эспрессо.

"Если говорить о разрушении и состоянии города, то почти на 80%, а то и на 90% жилищный фонд поврежден. Если говорить о полном разрушении, то это, вероятно, 60% жилищного фонда", - подчеркнул он.

Также россияне повредили или уничтожили 60 – 70% электрической инфраструктуры Северодонецка. Водоснабжение разрушено примерно на 50%. В нескольких ключевых местах повреждена канализация. Очистные сооружения существенно пострадали и не функционируют, поэтому их восстановление потребует длительного времени.

14 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты планируют полную "эвакуацию" гражданских жителей из Кременной, Северодонецка и Рубежного в глубь захваченных территорий.

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