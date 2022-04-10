В Северодонецке россияне обстреляли многоэтажки и школу, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай .



"Под плотный огонь российской армии попали две многоэтажки в новом районе города, а также здание средней школы", – отметил он.



В одном из подъездов дотла выгорели квартиры с первого до пятого этажа. Сотрудники ГСЧС локализовали пожар и эвакуировали двух местных жителей 1938 года, которые еще оставались в этом пострадавшем не раз доме.



Еще одно возгорание в результате попадания российского снаряда произошло по соседству. В результате выгорели три квартиры на пятом этаже и пострадала школа. Жертв нет.



"За минувшую ночь также разрушены два дома в Лисичанске и Камышевахе-1", - добавил Сергей Гайдай.

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