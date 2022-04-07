В Северодонецке россияне обстреляли больницу, - Гайдай
В Северодонецке оккупанты обстреляли больницу и вызвали пожар
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Прицельным огнем орки ударили по "стратегическому объекту", где годами лечили детей и взрослых. Россияне умышленно бьют прямо в крышу, чтобы после попадания здание имело значительные разрушения. Позже ночью кровля начала гореть. ГСЧС огонь укротили", - рассказал он.
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