В Северодонецке россияне обстреляли больницу, - Гайдай

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.



"Прицельным огнем орки ударили по "стратегическому объекту", где годами лечили детей и взрослых. Россияне умышленно бьют прямо в крышу, чтобы после попадания здание имело значительные разрушения. Позже ночью кровля начала гореть. ГСЧС огонь укротили", - рассказал он.

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