В Северодонецке россияне назначили "гауляйтера", у которого 9 классов образования – Гайдай

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Инфраструктуру они не восстановят, я вам даю 100% гарантии. Ведь они сами полностью все разбили - газ, воду, электроэнергию. Возможно, еще как-то смогут подключать электроэнергию, но точно не все мощности и не по всему городу. Если попытаются подключить воду, то через дырявые трубы все вытекает в грунтовые воды, а там еще и пробита канализация, очень много погибших, лежащих на окраине города", – отметил Гайдай.

Он советует людям при любой возможности покидать Северодонецк, даже если выбираться придется через Россию. Новые "руководители" города не способны решить никакие проблемы.

"Россияне привезли в Северодонецке "руководителя", у которого 9 классов образования. Человек вообще не понимает, как управлять городом", – рассказал глава ОВА.

Относительно Лисичанска, Гайдай опроверг информацию россиян, якобы они окружили и контролируют пол города.

"Риск окружения есть, но наши военные видят карту боевых действий, понимают откуда подходят вражеские силы, поэтому они все контролируют. Российские войска сейчас на самом деле в окрестностях Лисичанска, внутри города уличных боев нет. Врага очень много, артиллерии у них больше в разы, расстреливают все вдребезги. Ситуация крайне тяжелая. Обстрелов много и обстрелы отбывают по нескольким направлениям, потому что российские войска подошли к Лисичанску с разных сторон, они не окружили город, но обстрелы очень мощные, они намеренно обстреливают наши гуманитарные центры. Есть раненые и мы постоянно советуем людям находиться в укрытиях, ведь эвакуация невозможна – очень опасно", – сказал Сергей Гайдай.