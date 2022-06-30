В Северодонецке россияне назначили "гауляйтера", у которого 9 классов образования – Гайдай
Россияне уничтожили всю критическую инфраструктуру Северодонецка, и теперь в городе жить фактически невозможно
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Инфраструктуру они не восстановят, я вам даю 100% гарантии. Ведь они сами полностью все разбили - газ, воду, электроэнергию. Возможно, еще как-то смогут подключать электроэнергию, но точно не все мощности и не по всему городу. Если попытаются подключить воду, то через дырявые трубы все вытекает в грунтовые воды, а там еще и пробита канализация, очень много погибших, лежащих на окраине города", – отметил Гайдай.
Он советует людям при любой возможности покидать Северодонецк, даже если выбираться придется через Россию. Новые "руководители" города не способны решить никакие проблемы.
"Россияне привезли в Северодонецке "руководителя", у которого 9 классов образования. Человек вообще не понимает, как управлять городом", – рассказал глава ОВА.
Относительно Лисичанска, Гайдай опроверг информацию россиян, якобы они окружили и контролируют пол города.
"Риск окружения есть, но наши военные видят карту боевых действий, понимают откуда подходят вражеские силы, поэтому они все контролируют. Российские войска сейчас на самом деле в окрестностях Лисичанска, внутри города уличных боев нет. Врага очень много, артиллерии у них больше в разы, расстреливают все вдребезги. Ситуация крайне тяжелая. Обстрелов много и обстрелы отбывают по нескольким направлениям, потому что российские войска подошли к Лисичанску с разных сторон, они не окружили город, но обстрелы очень мощные, они намеренно обстреливают наши гуманитарные центры. Есть раненые и мы постоянно советуем людям находиться в укрытиях, ведь эвакуация невозможна – очень опасно", – сказал Сергей Гайдай.
- Напомним, 30 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил , что оккупанты перегруппировываются на Славянском направлении и имеют частичный успех в районе Лисичанска.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.39
Покупка 34.39Продажа 35.15
-
EUR
Покупка 35.75Продажа 36.94
- Актуальное
- Важное