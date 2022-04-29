В Северодонецке россияне из артиллерии обстреляли школу, произошел пожар

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме.



"Россияне обстреляли здание школы в Северодонецке. Артиллерийский удар по городу российская армия нанесла с утра", - рассказал он.



В результате попадания снаряда школа загорелась. Однако спасатели вовремя приехали и потушили огонь.

28 апреля россияне 10 раз обстреляли города в Луганской области, повредили жилые и хозяйственные здания.

Сергей Гайдай сообщил об эвакуации из пяти городов Луганской области 29 апреля и призвал выезжать, ведь ситуация в области обострилась.

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