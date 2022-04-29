В Северодонецке россияне из артиллерии обстреляли школу, произошел пожар
Утром 29 апреля российский снаряд попал в Северодонецкую школу, в результате чего здание загорелось, однако спасатели погасили огонь
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграмме.
"Россияне обстреляли здание школы в Северодонецке. Артиллерийский удар по городу российская армия нанесла с утра", - рассказал он.
В результате попадания снаряда школа загорелась. Однако спасатели вовремя приехали и потушили огонь.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.05
Покупка 31.05Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.67Продажа 33.81
- Актуальное
- Важное