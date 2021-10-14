В Северодонецке провели первый парад ко Дню защитников и защитниц Украины

Об этом сообщает в Facebook Луганская облгосадминистрация.



"На площади Победы в Северодонецке состоялись областные торжественные мероприятия по случаю Дня защитников и защитниц Украины и Дня Украинского казачества", - говорится в сообщении.



Во время мероприятия защитников и защитниц Украины наградили знаками почета "Защитнику Луганщины", почетными грамотами и благодарственными письмами от облгосадминистрации.



"Защитить сама себя родная земля не может. Поэтому право ее защиты всегда почетная, ответственная миссия. Можно защищать свою землю с оружием в руках, а можно и достойно работая на предприятиях, борясь за медали на Олимпиадах, создавая произведения искусства и так далее. Приветствую подразделения военнослужащих, сотрудников полиции, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Государственной пограничной службы, солдаты которых сейчас находятся на дежурстве, обеспечивая мир, спокойствие и порядок. Также поздравляю всех жителей Северодонецка, которые пришли нас поддержать и разделить с нами праздник. Желаю вам и вашим близким здоровья, благополучия, победы и мира ", - сказал командир ОТУ "Север" полковник Дмитрий Красильников.



В параде приняли участие 10-я отдельная горно-штурмовая бригада "Эдельвейс", 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада, 24-я отдельная механизированная бригада им. короля Даниила, 30-я отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского, сводное подразделение 57-й отдельной мотопехотной бригады им. кошевого атамана Костя Гордиена, 1-я отдельная танковая Северская бригада Сухопутных войск ВСУ, сводный расчет женщин-военнослужащих оперативно-тактической группировки "Север", 53-я отдельная механизированная бригада им. князя Владимира Мономаха, кинологические подразделения, 40-я отдельной артиллерийская бригада им. Великого князя Витовта, 38-й зенитный ракетный полк им. генерал-хорунжего Юрия Тютюнника Сухопутных войск ВСУ, 12-й отдельный полк поддержки, стрелковый батальон конвоирования, экстрадиции, охраны подсудимых и охраны общественного порядка 15-го Славянского полка Восточного оперативно-территориального объединения Нацгвардии Украины, 3-й погранотряд им. Героя Украины полковника Евгения Пикуса, сводное подразделение полицейских Главного управления Нацполиции в Луганской области, Главное управление ДСНС в Луганской области, ветераны Антитеррористической операции, Операции объединенных сил, добровольцы добровольческих батальонов.



Во время парада была продемонстрирована военная и спасательная техника в частности, санитарные автомобили Toyota Land Cruiser, легковой бронеавтомобиль Богдан-2351, бронированные автомобили "Новатор" с противотанковыми ракетными комплексами "Стугна-П", бронетранспортеры БТР-80, боевая колесная плавающая машина БТР-70 , бронированная разведывательно-дозорная машина БРДМ-2, боевой бронированный автомобиль КрАЗ Кугуар, специальный бронированный автомобиль "Варта", пожарные автоцистерны, аварийно-спасательные автомобили и тому подобное.

Напомним, в Киеве 14 октября состоялся марш ко Дню защитников и защитниц Украины .