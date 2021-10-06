В Северодонецке проведут военный парад ко Дню защитников и защитниц Украины
В Северодонецке 14 октября состоится военный парад и выставка военной техники
Об этом сообщила пресс служба Луганской ОГА .
"Проведение комплекса мемориальных, торжественных и праздничных мероприятий запланировано на 14 октября в Северодонецке. Главным событием станет военный парад и выставка военной техники. Также состоятся богослужебные службы-молебни памяти погибших защитников и защитниц независимости и территориальной целостности", - говорится в сообщении.
Также в Ледовом дворце запланирован концерт академического фольклорно-хореографического ансамбля "Славутич".
Всего в области запланировали более 90 мероприятий.
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