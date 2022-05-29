В Северодонецке повреждено 90% домов, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за российских ударов в Северодонецке разрушена вся критическая инфраструктура и повреждены 90% домов
Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения.
"Северодонецк начали с того, что зашли в отель под названием "Мир". Мир – это действительно первая мишень для России. Забрав у нас мир в 2014 году, оккупанты хотят забрать и все остальное. Буквально все. Хотят не оставить нам ни свободы, ни домов, ни жизни. В результате российских ударов в Северодонецке разрушена уже вся критическая инфраструктура города. 90% домов повреждены. Более двух третей жилого фонда города полностью разрушены", - сказал Зеленский.
Президент сообщил, что в городе нет связи и постоянные обстрелы. По его словам, захват Северодонецка является принципиальной задачей для россиян.
"Захватить Северодонецк – это принципиальная задача для оккупационного контингента. И им все равно, каким количеством жизней придется заплатить за эту попытку поднять российский флаг на бульваре – как горько сейчас звучит это название – Дружбы народов, 32, где расположена Северодонецкая администрация", - сказал Владимир Зеленский.
Он добавил, что каждый день пытается получить больше оружия для обороны города и поблагодарил защитников. Северодонецк 29 мая должен был отметить день города.
- Руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк заявил, что украинские силы в городе находятся в "сложной оборонной позиции".
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