В Северодонецке повреждено 90% домов, - Зеленский

Об этом он сообщил во время вечернего видеообращения.

"Северодонецк начали с того, что зашли в отель под названием "Мир". Мир – это действительно первая мишень для России. Забрав у нас мир в 2014 году, оккупанты хотят забрать и все остальное. Буквально все. Хотят не оставить нам ни свободы, ни домов, ни жизни. В результате российских ударов в Северодонецке разрушена уже вся критическая инфраструктура города. 90% домов повреждены. Более двух третей жилого фонда города полностью разрушены", - сказал Зеленский.

Президент сообщил, что в городе нет связи и постоянные обстрелы. По его словам, захват Северодонецка является принципиальной задачей для россиян.

"Захватить Северодонецк – это принципиальная задача для оккупационного контингента. И им все равно, каким количеством жизней придется заплатить за эту попытку поднять российский флаг на бульваре – как горько сейчас звучит это название – Дружбы народов, 32, где расположена Северодонецкая администрация", - сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что каждый день пытается получить больше оружия для обороны города и поблагодарил защитников. Северодонецк 29 мая должен был отметить день города.

Руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк заявил, что украинские силы в городе находятся в "сложной оборонной позиции".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb